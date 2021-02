Voto Smcv, l’ingegnere Merola sposa il progetto della Santillo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Continua a crescere l’entusiasmo intorno al progetto del centrodestra della consigliera provinciale di Fratelli d’Italia Gabriella Santillo e continuano a scendere in campo stimati professionisti sammaritani. Oggi si schiera in prima linea, annunciando la sua candidatura nella coalizione del centrodestra, l’ingegnere Simmaco Merola.

Merola è un volto molto noto in Città, sia per la sua attività professionale sia per la sua presenza sul territorio, infatti, è presidente di varie associazioni di volontariato come l’Endas e la Fiordaliso, da sempre attive e produttive.

“Ho sempre svolto attività di volontariato per il rione Sant’Andrea e per la Città – dichiara l’ingegnere – ma seguendo la consigliera provinciale Santillo ed avendone apprezzato nel tempo la coerenza, la serietà e il coraggio di fare scelte – a volte scomode ma sempre all’insegna del bene per il territorio – oggi mi sembra naturale e doveroso scendere in campo in prima persona per dare forza all’unico progetto credibile che da mesi vede l’impegno degli esponenti di Fratelli d’Italia.”

“Questa amministrazione – continua Simmaco Merola – ha fallito sotto tutti i punti di vista. Aveva promesso di rendere la Città orizzontale limitando le disparità fra il centro e le periferie. E ci avevamo creduto illudendoci che le periferie potessero essere rivalutate ma dopo cinque lunghi anni abbiamo, invece, una Città divenuta un’unica grande periferia. Inoltre aggiungo, da tecnico del mio settore, che uno dei fallimenti più importanti per me risiede nel PUC e nel fatto che Santa Maria sia stata totalmente bloccata senza prevedere uno sviluppo economico della stessa”.