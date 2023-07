VOUCHER AI MINORI DAI 6 AI 15 ANNI PER L’ACCESSO GRATUITO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, AL VIA IL BANDO PUBBLICO PER LE FAMIGLIE

Voucher per le attività sportive anche quest’anno in favore dei minori dai 6 ai 15 anni residenti in

Campania.

La Regione Campania, come accaduto nelle ultime annualità pregresse, anche per l’anno sportivo

2023-2024 ha stanziato 2 milioni e 500 mila euro in voucher destinati ai minori per l'accesso e la

partica gratuita dell'attività sportiva.

Destinatari della misura sono i minori di età compresa tra i 6 ed i 15 anni che risiedono nella

Regione Campania e appartengono a famiglie con redditi medio-bassi, che potranno beneficiare di

voucher da 400 euro.

“A differenza di quanto avviene in altre regioni, la Campania, proprio per sostenere l’attività

sportiva, ha deciso di individuare quale beneficiario diretto di un contributo sportivo il minore e

non l’associazione sportiva. Ancora una volta la Regione Campania, con il presidente Vincenzo De

Luca e l’assessore alle Politiche Sociali Lucia Fortini, è vicina alle esigenze dei cittadini e dimostra

attenzione verso i nostri minori”, dichiara Giovanni Zannini, presidente della VII Commissione

permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania.

Si allega link per compilare la domanda: http://bit.ly/46YbPh4