VUOI IL MIO POSTO? PRENDI ANCHE LA MIA DISABILITÀ. La prima iniziativa dell’associazione A.B.C.

Maddaloni. In data 21/01/2021 nel presentare al Sindaco l’ “Associazione in Movimento a.b.c” abbiamo protocollato e sottoposto alla Sua attenzione le nostre prime proposte, indirizzando le stesse anche agli assessori che si occupano del Senso Civico e dell’ Ambiente.

In particolare e nel dettaglio le nostre richieste sono state le seguenti:

– posti adibiti al parcheggio di veicoli contrassegnati da strisce verdi, che possano sostituire alcune delle già esistenti, bianche o blu, per tutti coloro che posseggono veicoli elettrici o ibridi, esonerando gli stessi da costi di parcheggio. L’ obiettivo è incentivare l’ acquisto di veicoli elettrici e ibridi .

– installazione su dei pali adiacenti alla segnaletica contraddistinta da strisce gialle, riservata ai diversamente abili, il seguente messaggio : ” VUOI IL MIO POSTO? PRENDI ANCHE LA MIA DISABILITÀ”.

Siamo certi di indurre la cittadinanza a profonde riflessioni. Chiediamo anche che siano creati, qualora non siano previsti dal capitolato d’ appalto, dei parcheggi con strisce rosa per mamme in gravidanza. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione sociale con l’ obiettivo di promuovere sempre meglio e sempre più rispetto e attenzione per le disabilità, richiamando le coscienze a semplici e quotidiani comportamenti civici, che per primi qualificano una Comunità Locale che sa crescere, progredire e includere ogni suo appartenente.