W SALUTE: L’assicurazione sanitaria di Alleanza Ass.ni Spa per un accesso rapido e sicuro alle migliori cure

Per accedere a prestazioni sanitarie in modo semplice e senza attese

Una tutela completa per la protezione e prevenzione della tua salute grazie al network di strutture convenzionate di Generali Welion diffuse in tutta Italia.

Con la stipula della polizza assicurativa Wslaute, si può accedere in tempi rapidi alle migliori cure e centri sanitari

Per la prevenzione e protezione completa della tua salute.

Un Concierge Salute sarà a tua disposizione nella ricerca e nella prenotazione della struttura più adatta a risolvere le tue esigenze, senza farti attendere.

W Salute, ti segue nella vita di tutti i giorni e ti offre la possibilità di usufruire di numerose prestazioni e servizi di eccellenza.

Chiamando il Numero Verde 800 387 590 (+39 0282954678 se dall’estero), un Concierge Salute ti guiderà nell’attivazione della prestazione o del servizio supportandoti nella ricerca della struttura e dell’équipe del network di Welion che meglio risponde alle tue necessità.

Welion è la società del Gruppo Generali specializzata in welfare integrato e servizi salute.

Per eventuali informazioni potete rivolgervi all’Agenzia dell’ Alleanza Assicurazioni sita nei pressi del centro commerciale di Leonardo con cui vari consulenti tra cui l’ ispettore dell’agenzia assicurativa, dott. Fabio Pellegrino con il quale ottenere delucidazioni

Per color che volessero fissare un appuntamento pressi i locali dell’Agenzia Assicurativa, di San Nicola la Strada indichiamo la utenza numero 338 332 3778 di uno dei consulenti nonchè ispettore dell’agenzia F. Pellegrino al quale chiedere un appuntamento per avere tutte le delucidazioni ed info in tal senso