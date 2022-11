We Serve/“Solidarietà Sanitaria”, presentato il progetto che coinvolge i Lions Clubs e la Caritas di Caserta

Caserta. Un nuovo progetto con cui il Lionismo continua a svolgere la sua significativa attività di supporto nella preziosa collaborazione al fianco delle Amministrazioni, è l’opera di servizio che ha per oggetto il comparto sanitario.

A sostegno delle molteplici richieste da fronteggiare nel settore, i Lions Clubs della Zona 9 e la Caritas Diocesana scendono nuovamente in campo con l’iniziativa “Solidarietà Sanitaria”.

Diffuso nella giornata di ieri, dal Lions Clubs International, il comunicato stampa in seguito alla presentazione del progetto Service Multiclubs Zona 9.

Alla presenza del governatore Franco Sciarpino, la cerimonia si è tenuta alle ore 12 di sabato 19 novembre presso la Chiesa del SS Nome di Maria in Caserta.

“Questa mattina Lions Clubs International – Distretto 108YA – Zona 9 presieduta dal Dott. Michele Piombino ha presentato il Service Multiclubs “Solidarietà Sanitaria”.

Il service consiste nella erogazione dell’attività professionale gratuita da parte di medici – Lions e non Lions – che aderiscono al progetto.

Lo svolgimento delle prestazioni mediche sarà assicurato mediante l’attività di raccordo della Caritas Diocesana.

Il presidente della Zona 9, Dott. Michele Piombino, ha ringraziato tutti i Clubs Lions di Caserta che hanno aderito, la Caritas Diocesana ed il socio Dott. Andrea Tartaglione, coordinatore Distrettuale della So.San. (Solidarietà Sanitaria) lasciandogli la parola per l’illustrazione del service.

Il Dott. Andrea Tartaglione ha illustrato l’attività della Solidarietà Sanitaria e ha ringraziato tutti i medici che hanno aderito al progetto e che saranno il motore di tutta l’opera di servizio offerta unitamente alla Caritas Diocesana, che gestirà gli appuntamenti con i sanitari. L’attività solidaristica sarà attuata anche grazie a Dario Savasta (Socio Lions e appartenente alla Caritas), grazie al Direttore della Caritas Diocesana, Sacerdote Antimo Vigliotta nonché della signora Ciano, che sarà la referente sanitaria per la Caritas Diocesana.

Sono intervenuti tutti i Lions Clubs aderenti al Service – prosegue il comunicato – i cui Presidenti Dario Savasta (Presidente Lions Club Caserta Terra di Lavoro Reloaded), Annamaria Sadutto (Presidente Lions Club Caserta Host in foto ndr), Adolfo Russo (Presidente Lions Club Caserta Vanvitelli), Giuseppe Di Sorbo (Presidente Lions Club Caserta Real Sito di San Leucio TDL), Michele Merola (Presidente Lions Club Caserta Reggia) hanno presentato i propri medici aderenti all’iniziativa.

Ha presenziato altresì il Presidente del Lions Club Caserta Villa Reale New Century, Francesco Carozza.

Presente il Governatore del Distretto 108YA Franco Scarpino, il quale ha evidenziato l’importanza dell’attività attualmente prestata dai Lions Clubs e la grande evoluzione del Lionismo nelle attività svolte: mentre un tempo i Lions realizzavano service richiedendo semplicemente il patrocinio morale alle Autorità Civili e alle Amministrazioni, oggi il ruolo del Lions è diventato di fondamentale importanza in quanto “cooperano” con le Amministrazioni e forniscono collaborazione in quei settori in cui le amministrazioni, pur avendo competenze gestionali, non riescono a fronteggiare tutte le richieste come nel campo sanitario.

Il Lions Club Caserta Host ha offerto la disponibilità dei propri medici soci Lions (Dott. Gennaro Cuccurullo, Dott. Vincenzo Farina, Dott. Giuseppe Palmesano, Dott. Antonio Sparano), nonché di medici amici del Club (Dott. Alfonso Alfieri, Dott.ssa Lidia Barbato, Dott.ssa Elisabetta Carfora, Dott.ssa Caterina Mucherino, Dott.ssa Silvana Cicala).

Nell’incontro odierno il Lions Club Caserta Host ho proposto di estendere la prestazione di solidarietà sanitaria attraverso la costituzione di un punto di farmacovigilanza grazie alla disponibilità offerta dalla socia Dott.ssa Annamaria Fucile, presente alla cerimonia, ed ha auspicato che la collaborazione tra tutti i Clubs di Caserta e la Caritas possa proseguire con la realizzazione del service “Aggiungi un posto a tavola” per la giornata del 18.12.2022.

Un sentito ringraziamento va al Presidente di Zona 9 Dott. Michele Piombino, non solo per aver coordinato un service dalla rilevante valenza sociale ma anche per aver riunito tutti i 6 Club Lions della città assieme alla comunità cittadina su un tema di elevata sensibilità sanitaria”.