Webinar gratuito del MOVI: disgregazione sociale prima e dopo la pandemia

Il MOVI, movimento per il volontariato italiano ha organizzato per giovedì 17 dicembre alle ore 18.00 un interessantissimo quanto attuale webinar . Il corso è completamente gratuito ed ha relatori d’eccezione che discuteranno della disgregazione sociale prima e dopo la pandemia. La pandemia da covid ci ha fatto vedere l’altro come nemico. Di questo discuteranno il prof. Gino Mazzoli e il dott. Angelo Moretti con i partecipanti.

Ci saranno anche delle testimonianze.

A questo seguiranno altri incontri.

I dettagli sui contenuti e su come iscriversi nella locandina allegata.

Verso quale sogno di comunità