Week end di autunno e danza al Teatro Civico 14 con la rassegna On

La compagnia Arb dance firma con la direzione artistica di Annamaria Di Maio, il programma del primo week end di danza al Teatro Civico 14. La rassegna On comincia sabato 23 ottobre alle ore 20.30 con un duplice spettacolo prodotto da Movimento Danza. La compagnia partenopea presenta, con la coreografia di Sonia Di Gennaro, “Sulle ali della gravità”, un’esperienza sensoriale e personale rappresentata dalla performance di Francesca Gifuni che manifesta percorsi spaziali e mentali inediti. Subito dopo una composizione figurativa di Gabriella Stazio con “Polvere minutissime particelle incoerenti”. Lo scontro tra la materia e l’invisibilità del movimento scatenano la forza e la dinamicità artistica della ballerina Sonia Di Gennaro mentre minuscole particelle di polvere fluttuano prive di logica sullo spazio scenico. A chiunque acquisti il biglietto per lo spettacolo della compagnia Movimento Danza, può accedere al laboratorio di composizione coreografica di Gabriella Stazio che si svolgerà prima dell’esibizione, dalle 19.00 alle ore 20.00.

Domenica 24 ottobre il palco di via Petrarca ospita dalle ore 19,00 Mandala Dance Company con una produzione multimediale sulle conseguenze del cambiamento climatico accompagnata dalla coreografia di Paola Sorressa. Dall’estratto di HH_Homo Humus, l’esecuzione di Vanessa Yareli Perez Mejia, Lucrezia Mele e Sara Zanetti vuole lasciare un messaggio di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e sul continuo sfruttamento delle risorse della terra. Una missiva creativa affinché proprio dall’uomo possa partire la volontà di cambiare il pianeta. “Il modo in cui percepiamo il non visibile è ciò che meglio ci definisce” con questo concept, ARB dance company chiude il primo week end della rassegna dedicata alla danza contemporanea. “Camera con vista interna” è una pièce di Glorianna Tartaglione, Ginevra Cecere e Martina Esposito, con la collaborazione di Francesco Roccasecca e Davide Guerriero, che vuole abitare il buio, la luce e lo spazio nascosto. Per info e prenotazioni [email protected]