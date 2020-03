“Welfare Caserta” un nuovo progetto comunale in aiuto dei cittadini

Il Welfare Caserta è un’iniziativa cittadina finalizzata all’assistenza dei cittadini durante l’emergenza del Covid 19. Attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 la mattina e dalle 16.00 alle 18.00 la sera, mentre il sabato e la domenica solo la mattina. Il servizio opera per le consegne urgenti di farmaci salvavita, generi alimentari e beni di prima necessità ed è rivolto agli anziani, disabili, cittadini in quarantena obbligatoria o volontaria ed infine per persone in assoluto stato di necessità. Tutte le informazioni e dettagli sono pubblicate sul sito www.comune.caserta.it. Il numero di riferimento per usufruire del servizio è 0823321000.

Il progetto è stato concepito dal Centro Operativo Comunale, nel corso dell’ultima seduta svoltasi in videoconferenza, convocata dal sindaco Carlo Marino proprio per discutere delle iniziative e disposizioni per l’impiego del volontariato nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed è indirizzato al cordinamento di tutte le attivitá di volontariato cittadine perchè siano più efficienti in termini di velocitá e qualità. Le associazioni che vogliano aderire al progetto “Modello Welfare Caserta” possono inviare all’indirizzo mail segreteria.sindacomarinocomune.caserta.it la propria richiesta, che sarà attentamente valutata dal Coc.