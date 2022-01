Whirpool Marcianise, molte nubi per i vari lavoratori

sindacati Fim, Fiom, Uilm Campania e Caserta sono “preoccupati per l’evolversi negativo delle reindustrializzazioni avviate sul territorio di Caserta che dovevano rappresentare una soluzione positiva alle scelte di ridimensionamento delle multinazionali Jabil e Whirlpool”.

E’ quanto espresso in una nota ufficiale dai rappresentanti provinciali e regionali dei tre sindacarti. “Jabil – spiegano – ha presentato alle istituzioni nazionali e regionali due soggetti industriali che si sono dichiarate disponibili ad assorbire parte degli esuberi. Il gruppo Orefice che ha assunto 23 lavoratori con l’impegno di avviare sul territorio casertano uno stabilimento di produzione di generatori elettrici, ma ad oggi nessun stabilimento è stato realizzato e tutti i lavoratori sono stati licenziati. Il gruppo Softlab che ha assunto circa 250 lavoratori ex Jabil dopo oltre due anni continua a fare ricorso alla cassa integrazione e il progetto di un insediamento industriale a Marcianise è andato in parte disatteso occupando saltuariamente poco più di una decina di lavoratori a fronte dei 100 inizialmente previsti. Inoltre in merito alla realizzazione di un polo tecnologico di eccellenza dell’elettronica con altre società del territorio (tra cui FIB del gruppo Seri) siamo ancora fermi alle presentazioni pubbliche con la presenza di istituzioni nazionali e regionali (CNEL, Regione Campania)”.