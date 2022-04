WI FI gratuito in città. Leggi come fare per collegarti

Maddaloni Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato la campagna di comunicazione “Connettiamo le piazze, nei borghi come in città”, volta a colmare il digital divide e promuovere l’utilizzo del web tra i cittadini attraverso il progetto WiFi Italia.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Andrea De Filippo, ha aderito al progetto. A promuovere e seguire l’adesione è stato il Vice Sindaco Luigi Bove, con il supporto tecnico operativo del rinnovato ufficio informatica. Il progetto consente a tutti i cittadini di connettersi gratuitamente e in modo semplice mediante un’App dedicata a una rete WiFi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale,

Per connettersi alla rete Wifi.italia.it basta scaricare l’applicazione e registrarsi, individuando gli hotspot più vicini tramite la app stessa. La soluzione resa disponibile allo stato attuale consente l’esclusivo accesso per il tramite di dispositivi mobili (smartphone e tablet). In futuro sarà disponibile anche una soluzione per p.c.

Sui dispositivi Android di nuova generazione (sistema operativo Android 10, 11 e 12) la registrazione potrà essere effettuata a partire da fine maggio.

L’iniziativa è stata totalmente finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico, permettendo così all’ente e ai cittadini di ottenere questo nuovo servizio a costo zero.

Dove sono gli Hot Spot a Maddaloni

Puoi navigare gratuitamente in Internet nella Biblioteca comunale, presso gli Uffici Comunali di Via San Francesco , in Piazza della Pace , in Corso I Ottobre, in Piazza della Vittoria, Piazza Matteotti e in Via Nino Bixio.

Come funziona?

Scarica l’App wifi.italia.it, registrati e comincia subito a navigare gratis.

L’App WiFi Italia permette ai cittadini di accedere gratuitamente a tutte le reti

federate distribuite sul territorio nazionale e a tutti gli hot spot in corso di realizzazione nei Comuni.

Guida alla connessione:

1) Scarica l’applicazione “WiFi Italia” dal Play Store o dall’Apple Store cercandola direttamente o inquadrando il QR code presente sui cartelli come quello rappresentato in alto presenti nelle strade della città;

2) Registrati indicando una email, una password ed il tuo numero di cellulare; 3) Inserisci il codice ricevuto via SMS;

4) Clicca su “Impostazioni”“Configura la rete”“Scarica il certificato” seguendo i passaggi guidati suggeriti dall’applicazione;

4) Naviga liberamente.