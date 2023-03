WWF Caserta/ Individuate aree con presenza di rifiuti nocivi

Le Guardie ambientali del WWF hanno contribuito alla salvaguardia dell’ambiente

Stamattina la Guardia Giurata del WWF, Pasquale Gionti, ha perlustrato la località “Airola” del territorio del comune di Marcianise, precisamente dove c’è il primo sottopasso in direzione macello.

La Guardia Giurata volontaria del WWF, Gionti ha scoperto un ennesimo nuovo sito di abbandono illecito di materiali (una intera cameretta) composti prevalentemente da truciolato e solventi nocivi.

A tal punto la Guardia Giurata del WWF ha subito allertato la polizia municipale di Marcianise, che prontamente si è portata sul luogo della “discarica” per poi chiamare l’azienda del comune per lo smaltimento dei rifiuti. Gli operatori ecologici sono intervenuti immediatamente per la pulizia ed il ripristino del luogo.

Infine tutto il gruppo si è recato anche in un altro luogo di abbandono rifiuti, sempre segnalato dalle guardie giurate del WWF

Un enorme Plauso dalla vigilanza WWF va ai vigili urbani di Marcianise e all’azienda Eco car che subito si sono adoperati per ripulire i siti.

Questa è la cosa più importante, perché questi rifiuti abbandonati devono essere rimossi subito, soprattutto per evitare che gli stessi vadano inceneriti sviluppando tantissime sostanze tossiche

Il WWF continuerà ad implementare la vigilanza ambientale per la difesa dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi che ci abitano.