WWF Caserta/ recuperato ad Alife un falco ferito

“Oggi 8 ottobre 2020, siamo andati (NUCLEO PROVINCIALE DI GUARDIE GIURATE DEL WWF DI CASERTA) a recuperare un falco (giovane gheppio maschio) ferito ad ALIFE (comune del parco Matese). Siamo stati informati dai Carabinieri Forestale.

Il povero falco è stato trasferito rapidamente al presidio ospedaliero veterinario del FRULLONE di Napoli. Non sappiamo se il rapace sia stato sparato (come spesso accade) oppure no. Domani mattina i veterinari faranno una radiografia per capire se il falco ha dei pallini nell’ala e nel corpo. Speriamo di no ovviamente !!!”

