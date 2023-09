WWF Caserta/ Recuperato un falco

Le guardie giurate zoofile e venatorie delWWF Italia- nucleo provinciale di Caserta hanno recuperato un falco ferito nella serata del 1 settembre 2023 nelle campagne di Marcianise.

Durante un servizio di vigilanza ambientale, rivolto soprattutto alla prevenzione degli incendi boschivi e dei rifiuti, le Guardie Giurate del WWF hanno recuperato un falco in difficoltà , della specie biologica “Falco tinnunculus Linnaeus, 1758” comunemente denominato Gheppio.

La pattuglia di Guardie del WWF ha trasportato immediatamente il falco ferito presso il presidio ospedaliero veterinario Frullone di Napoli, per affidare l’animale alle cure dei medici veterinari.

”Ci auguriamo che il falco possa essere salvato e restituito alla Natura. Il Gheppio è molto importante perché si nutre di piccoli mammiferi (topi), uccelli, insetti e lucertole. Spesso localizza le sue prede mentre è in volo oppure li scruta dal suo posatoio, una struttura sopraelevata che può essere un pilone, un albero, un lampione o il tetto di una casa” ha dichiarato Alessandro Gatto.

Le Guardie del WWF si augurano che il falco non sia stato ferito da arma da fuoco.