WWF Italia, Incendio di rifiuti a Mondragone

Pubblicità elettorale

Nel primo pomeriggio di martedì 20 settembre 2022, un nucleo provinciale di Caserta di guardie giurate volontarie del WWF ha svolto servizio di vigilanza ambientale e zoofila nei territorio del comune di Mondragone.

Pubblicità elettorale

Pubblicità elettorale

Da lontano si vedeva un grosso fumo nero, tipico di rifiuti plastici e sintetici dati alle fiamme, per questa ragione le guardie del WWF hanno cercato di intervenire, ma lungo il percorso hanno trovato una stradina di campagna interdetta al transito regolare in località “Triglione”, piena di rifiuti abbandonati. A questo punto alle ore 14:45 le Guardie del WWF hanno composto il numero di emergenza 115 dei vigili del fuoco per farli intervenire sul posto. In pochissimo tempo sono arrivati i vigili del fuoco ed anche una pattuglia della polizia municipale di Mondragone. Purtroppo le Guardie del WWF non sono riuscite ad individuare nessun responsabile di tale crimine ambientale e sanitario. “Il lavoro delle Guardie del WWF -dichiara Alessandro Gatto-continuerà sempre per prevenire tutti questi crimini contro la Natura.