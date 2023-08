WWF Italia/ Spento un incendio nel Parco regionale di Roccamonfina

Nel pomeriggio di mercoledì 9 agosto 2023 un gruppo di Guardie Giurate WWF del nucleo provinciale di Caserta ha svolto servizio di vigilanza ambientale nei territori dei comuni di Mondragone, Sessa Aurunca e Roccamonfina.

Verso le ore 19:00 circa, in lontananza, le guardie WWF hanno avvistato del fumo all’interno del Parco Regionale di Roccamonfina. Subito si sono precipitati per raggiungere l’incendio, ma hanno trovato una stradina di Campagna interdetta al transito regolare da rifiuti vegetali e di altra natura abbandonati, che hanno reso più difficoltoso l’intervento. Ad ogni modo, verso le ore 19:30 circa, le Guardie del WWF hanno provveduto direttamente a spegnere le fiamme.

Purtroppo le Guardie non sono riuscite ad individuare nessun responsabile di tale crimine ambientale, anche se l’incendio era stato appiccato da poco tempo.

