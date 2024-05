WWF Italia, sventato ennesimo incendio di rifiuti nell’agro aversano – San Marcellino (Caserta)

Le guardie giurate WWF Italia, in servizio presso il Nucleo di Vigilanza WWF per la provincia di Caserta (addette alla vigilanza venatoria, ambientale e zoofila) si sono recate nella serata del 25 maggio 2024 nel territorio del comune di San Marcellino.

In questa zona le Guardie del WWF hanno constatato la presenza di un incendio di rifiuti dati alle fiamme purtroppo da ignoti.

Quindi immediatamente le guardie giurate del WWF Italia del nucleo provinciale di Caserta hanno fatto intervenire i vigili del fuoco e successivamente sono arrivati anche i Carabinieri. Purtroppo il territorio – commenta amaramente Alessandro Gatto, coordinatore regionale delle Guardie Giurate del WWF – è pieno zeppo di rifiuti abbandonati illegalmente in ogni angolo di strada. Auspichiamo che questi tanti rifiuti vengano rimossi tutti al più presto per evitare anche che questi vengano dati ulteriormente alle fiamme da veri e propri criminali che attentano alla salute dell’ambiente e delle persone.