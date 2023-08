WWW Italia/ La pratica della bruciatura delle stoppie è pericolosa e deve essere fermata

Durante il servizio di vigilanza ambientale del nucleo provinciale di Caserta delle Guardie Giurate del WWF del 18 agosto 2023 sono state bruciate nuovamente stoppie, canneti ed altro materiale, come capita quasi ogni giorno.

Addirittura nel territorio del comune di MARCIANISE le fiamme hanno incenerito anche le vecchie traversine in legno usate per i binari dei treni, che sono impregnate di una sostanza cancerogena.

Inoltre, all’uscita di Baia Domizia, è stato rilevato un grosso incendio di erbe secche. Molto spesso, lungo gli argini delle strade, ci sono anche tantissimi rifiuti di plastica che bruciano insieme all’erba secca e immettono nell’ambiente tantissime sostanze tossiche e cancerogene.

Le Guardie Giurate del WWF hanno aumentato i loro servizi di vigilanza ambientale nella provincia di Caserta nel mese di agosto 2023 proprio per prevenire tali disastri ambientali, ma serve la collaborazione di tutti i cittadini, per vivere in un ambiente più sano e per godere della nostra bellissima terra.