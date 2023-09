XII Corri Road Runners “brilla il successo” A Maddaloni l’abbraccio “di corsa” per i ragazzi autistici

Cinque titoli raccontano la pagina sportiva disputatasi a (Matalùnë in campano) Maddaloni comune della Campania in provincia di Caserta non nuovo alle iniziative e grossi eventi sportivi con l’inclusione della solidarietà non di chiacchiere. La corsa su strada Corri Road Runners di domenica 17 ha festeggiato i dieci chilometri di corsa su strada per le strade del centro riportando in auge il successo organizzativo e delle passate edizioni, la manifestazione si è svolta con egida Fidal C.R. Campania e con il supporto dell’OPES Italia, la parte sportiva è stata controllata dal G.G.G. Fidal di Caserta. La competizione ha contato al nastro di partenza oltre settecento atleti. La vittoria in assoluto è arrivata dopo 31’48” di gara, ha sigillato il successo Yassine Metraqui atleta tesserato del Team Sicilia Running. La linea di arrivo ha contato la prima donna in 23° posizione Francesca Maniaci (Atletica Marcianise) con il tempo finale di 37’40”. Completano i podi per il secondo e terzo posto Marco Vetrani, Driss Makdami, Annamaria Naddeo e Katiuscia Capua. Importante e suggestivo il programma riservato per i ragazzi che vivono con il disturbo dello spettro autistico, è il caso di dirlo che la Road Runners Maddaloni società capitanata da Michele Campolattano Sponsor inclusi ha speso le forze necessarie per dare ai ragazzi e famiglie momenti di gioia con suoni e balli spontanei ed una 100 metri tra due ali di folla. La solidarietà è stata rimarcata con la prima tappa del Trofeo Podistico ASPAL con la partecipazione del Presidente Nazionale Luigi D’Aniello, l’Associazione Solidale composta dai presidenti di società di atletica leggera raccoglie fondi da spendere in caso di calamità e in sussidi. La parte del programma sportiva si è conclusa con la proclamazione della Amatori Marathon Frattese del presidente Alessandro Del Prete salita sul primo gradino più alto del podio riservato alle società partecipanti. Non sono mancati sorrisi e abbracci e il momento di raccoglimento per ricordare l’atleta giornalista Marilisa Carrano e per la bimba di 5 anni Laura Origliasso entrambe morte per una tragica circostanza.