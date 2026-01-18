Si è chiusa con grande successo la XXIV Maratonina Città di Sant’Antonio Abate, appuntamento ormai storico del calendario podistico campano che anche quest’anno ha saputo coniugare agonismo, organizzazione impeccabile e autentico spirito di festa. Mille gli atleti presenti sotto l’arco di partenza, a testimonianza di quanto la manifestazione sia diventata nel tempo un punto di riferimento per runner provenienti da tutta la regione e non solo. A dare ufficialmente il via alla competizione, disputata sulla distanza dei 10 chilometri, è stata la sindaca Ilaria Abagnale, salutata dall’applauso del pubblico e degli atleti. Il colpo d’occhio iniziale, con il serpentone colorato dei partecipanti pronti a scattare, ha confermato ancora una volta il forte legame tra la città e questo evento sportivo. La gara, veloce e combattuta, ha visto imporsi in campo maschile Francesco Di Puoti (Atletica Marcianise), che con il tempo di 32’46” ha conquistato la vittoria assoluta al termine di una prova autoritaria. Alle sue spalle Aznag Lahcen e Armando Ruggiero, protagonisti di una sfida serrata fino agli ultimi chilometri. In campo femminile dominio per Francesca Palomba (Caivano Runners), prima al traguardo in 37’26”, davanti alla compagna di squadra Filomena Palomba e a Francesca Maniaci. Oltre al valore tecnico, la Maratonina di Sant’Antonio Abate si è confermata un modello di ospitalità e cordialità: ogni singolo partecipante è stato accolto con cura, grazie al lavoro attento dell’organizzazione guidata dalla famiglia D’Aniello. Il percorso cittadino, con i suggestivi passaggi davanti al sacrato del Santo Patrono, ha reso la gara ancora più coinvolgente, trasformandola in una vera celebrazione dello sport e della comunità. Alla Run Lab del presidente Lorenzo Vanacore va il trofeo di questa edizione. Anna Narciso e Gennaro Varrella oratori carismatici/magnetici hanno evidenziato il fascino naturale e la capacità del gesto tecnico attraendo l’attenzione del pubblico. A fine manifestazione non ha nascosto la propria soddisfazione Luigi D’Aiello, patron dell’evento, che ha voluto ringraziare atleti, volontari, istituzioni e sponsor:

«Vedere mille runner correre per le strade della nostra città è motivo di grande orgoglio. Questo successo è il frutto del lavoro di una squadra straordinaria e dell’affetto che il mondo del podismo continua a dimostrarci. Sant’Antonio Abate ama lo sport e lo sport ama Sant’Antonio Abate. Da oggi iniziamo già a guardare avanti: l’appuntamento è al 2027, quando celebreremo insieme la 25ª edizione della Maratonina abatese, un traguardo storico che vogliamo rendere ancora più speciale».

PODIO MASCHILE

1° Francesco Di Puoti (Atletica Marcianise) – 32’46”

2° Aznag Lahcen (Casale…si) – 32’53”

3° Armando Ruggiero (Casale…si) – 33’24”

PODIO FEMMINILE

1° Francesca Palomba (Caivano Runners) – 37’26”

2° Filomena Palomba (Caivano Runners) – 38’31”

3° Francesca Maniaci (Casale…si) – 39’43”