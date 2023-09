XXVIII Edizione della gara primo soccorso CRI. Tutte le foto

Caserta. Emozionante ,utile e culturalmente importante. Potremmo racchiudere in queste tre parole la XXVIII edizione della gara di primo soccorso organizzata dalla Croce Rossa Italiana e ospitata dalla Croce Rossa -Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale.

La manifestazione ha visto impegnati circa 600 volontari , divisi in 18 squadre provenienti da varie Regioni d’Italia. La Kermesse, tenutesi per l’ intera giornata di ieri sabato 16 settembre 2023 nel suggestivo Borgo di Casertavecchia , ha visto impegnati i volontari CRI in una simulazione di Primo Intervento in ben 10 scenari diversi . Le gare ,cominciate alle ore 10,30 circa ,si sono chiuse in serata e ,considerato l’ impegno massimo di tutti i partecipanti e le loro indiscusse capacità , non è stato un lavoro facile per la Giuria la quale, solo dopo un lungo consulto, è riuscita a decidere i primi tre classificati collocando al primo posto la squadra della Lombardia, al secondo quella del Piemonte e al terzo quella delle Marche.

La soddisfazione di un evento riuscito sotto ogni punto di vista ha compensato l’ impegno e l’enorme dispenso di energie che il Presidente Nazionale CRI Rosario Gianluca Valastro , il Vice Presidente Nazionale e rappresentate dei Giovani Edoardo Italia , Il Presidente Comitato Regionale Campania Stefano Tangredi , il Presidente CRI del comitato di Caserta Teresa Natale e tutti i Presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali partecipanti, hanno dovuto spendere per organizzare e urare ogni minimo particolare della Manifestazione Nazionale.

I lavori si sono aperti Venerdì mattina all’ esterno della Reggia con l’ allestimento di un villaggio -CRI composto da stand ( mass training bambini ,trucca bimbi , simulazioni di trucco ,gara e primo soccorso) sono proseguiti con la riunione di tutti gli accompagnatori territoriali e con una sfilata dei volontari partecipanti dal Piazzale della Reggia fino all’ interno del Cortile. Alle 18,30 circa , il Vicesindaco di Caserta Emiliano Casale , il Presidente Regionale CRI- Campania Stefano Tangredi , il Presidente CRI-Comitato di Caserta Teresa Natale e la Dott.ssa Bevilacqua , quest’ultima in rappresentanza del Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo , hanno portato i saluti delle autorità e dato il via ufficialmente alla gara. La serata si è conclusa con una cena -buffet per tutti,consumata nella Sala Romanelli della Reggia Borbonica e offerta dalla Croce Rossa – Nazionale.

Sabato 16 Settembre la giornata per i volontari è iniziata prestissimo , alcune navette hanno provveduto ad accompagnare gli stessi dai vari Hotel al Borgo di Casertavecchia dove , alle ore 8 circa ,si sono ritrovate tutte le squadre che alle 10,30 hanno dato il via alle gare. Anche la serata di sabato, come quella di venerdì , si è chiusa alle 20 circa con una cena -buffet per tutti offerta dalla Croce Rossa Italiana.

Alle prime ore dell’ alba di oggi , domenica 17 settembre 2023 , i circa 600 volontari e i loro accompagnatori, dopo aver consumato la colazione ,sono ripartiti per far ritorno a casa.