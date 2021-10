YMA FORMAZIONE: UNA REALTÀ A NORD DI NAPOLI

Arzano. Terzo ciclo in arrivo per l’Accademia YMA, che si conferma ormai realtà nell’ambito della preparazione inerente ai quiz di Medicina e Professioni sanitarie. Diverse le iscrizioni e le conferme grazie al successo degli anni precedenti.

Pubblicità elettorale

Il 9 Ottobre alle ore 17:00, in Via Colombo 84 nella nuova sede sarà presentato il piano formativo per l’anno accademico 2021/2022.

Saranno presenti i soci fondatori Dott.Giuseppe Ambrosino, il Dott. Geremia Piscopo ed il Dott. Augusto Esposito, assieme ai docenti ed i tutor che provvederanno ad illustrare percorsi, programmi e modalità di svolgimento dei nuovi corsi inerenti agli ambiti multidisciplinari (cultura generale, biologia, chimica, matematica e fisica) e gli strumenti multimediali, le piattaforme per l’esercitazione e le simulazioni di cui gli iscritti potranno avvalersi.