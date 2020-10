Young Caserta. Il progetto sportivo di Claudio Pisapia per i più piccoli

Claudio Pisapia, imprenditore legato da sempre alla pallacanestro casertana, ha deciso di inaugurare un corso di minibasket per bambini per difenderne i valori fondamentali nel processo di crescita, in questo periodo storico così complicato che impedisce alle societe sportive a causa dell’emergenza epidemiologica di svolgere le normali attività.

Interrompere lo sviluppo sociale e motorio dei più piccoli, per un tempo così lungo puó comportare delle complicazioni nel processo di crescita.

Su questa base teorica, il progetto di Pisapia, garantendo un livello di sicurezza che dia serenità alle famiglie, rispettando le norme anti-covid, grazie anche alla professionalità degli istruttori, vuole consentire ai bambini di continuare a giocare e praticare sport.

In accordo con la Tenda di Abramo – in via Borsellino, 4, largo Puglisi, Caserta – Pisapia sta progettando un’opera di restyling dell’impianto, parquet, luci e riscaldamento, e proponendo tre allenamenti settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17 alle 18) per bambini fra i cinque e i sette anni.

L’obiettivo è insegnare i fondamentali della pallacanestro, ma soprattutto alimentare la passione per il gioco-sport migliorando le capacità di relazionarsi con gli altri, potenziando infine l’attitudine al rispetto delle regole per formare un maggiore senso di disciplina.