“Young Symphonya 2025” . Musica classica al teatro Gloria

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2025 AL TEATRO GLORIA DI POMIGLIANO D’ARCO PER LA RASSEGNA YOUNG SYMPHONYA VA IN SCENA IL CONCERTO DI COSTANTINO CATENA E LA FINALE DEL “PREMIO MARIANNA ANNITA PICCOLO” PER GIOVANI PIANISTE

Martedì 25 novembre, alle ore 19.00, al Teatro Gloria (Via Carlo Poerio – 3) di Pomigliano D’Arco (Na), nell’ambito della rassegna di musica classica “Young Symphonya 2025”, organizzata dall’Associazione Luna di Seta, con la direzione artistica di Simone Giliberti, Giovanni Masi e Massimo Piccolo, si svolgerà il Premio nazionale per giovani pianiste (under 17) dedicato a Marianna Annita Piccolo.

A conclusione delle esibizioni delle finaliste, si terrà, alle ore 20.00, l’imperdibile concerto, su un repertorio interamente romantico, del M° Costantino Catena, uno dei pianisti più quotati del panorama nazionale e Presidente di Giuria, per proseguire poi, alle ore 20.40, con la premiazione del concorso che, oltre a lanciare un’opportunità importante per le giovanissime talentuose pianiste, rappresenta un progetto a sostegno di chi ha la musica nel cuore per dargli voce e valorizzarlo: un palcoscenico dove passione, talento e creatività incontrano formazione, visibilità e crescita personale e dove ogni nota conta, ogni interprete è protagonista del proprio futuro musicale.