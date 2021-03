Zannini: 4,1 milioni di euro per la “messa In sicurezza/bonifica ex mattatoio comunale e Discarica Piscine Rosse ex Saint Gobein in San Nicola La Strada”

Ad annunciarlo è il Presidente della Commissione Ambiente e Protezione Civile Giovanni Zannini. Si tratta di un grande risultato frutto della sinergia Regione Ministero. Avremo la possibilità a breve di stipulare l’accordo che assicurerà alla nostra provincia un importante finanziamento pari, complessivamente, a circa 4 milioni di euro per la bonifica/messa in sicurezza permanente dei due siti denominati “Ex mattatoio comunale e Discarica denominata Piscine Rosse ex Saint Gobein in San Nicola La Strada ”

Il primo finanziamento in arrivo è pari ad euro 1,6 mln ed è relativo al sito denominato Piscine Rosse ex Saint Gobein, ricadente nel Comune di San Nicola La Strada, precisamente nell’Area Vasta denominata “Lo Uttaro” inserita nel Piano Regionale di Bonifica nonché nella Terra dei Fuochi (in questo caso i terreni e il pozzo sono sottoposti a sequestro giudiziario)

L’intervento prevede la messa in sicurezza della falda contaminata prevalentemente da Arsenico mediante due tipologie di interventi puntuali: realizzazione di barriera idraulica con estrazione e trattamento delle acque; realizzazione di punti di iniezione di reagenti al fine di favorire le reazioni in situ.

Ovviamente soddisfatti gli amministratori di San Nicola La Strada, in primis il Sindaco e l’Assessore, vicinissimo al consigliere Zannini, Antonio Terracciano (espressione del movimento civico “Strada Nuova”) che ha da sempre sollecitato una risposta urgente a questa problematica che da anni affliggeva la città e che finalmente vede luce con un intervento che dovrà essere eseguito entro il 2022 e collaudato entro il 2023.

Altri 2,5 milioni di euro, invece, sono stati già “prenotati” dalla regione, per la bonifica dell’ex mattatoio sempre di San Nicola La Strada, nell’ambito di un programma di interventi finanziati dal Ministero ma a regia regionale.

“Un ringraziamento speciale – afferma Zannini – va rivolto al Vice Presidente Fulvio Bonavitacola e al Governatore Vincenzo De Luca” per aver dimostrato ancora una volta sensibilità e attenzione per il nostro territorio”.