Zannini: altri 37 milioni di Euro per il bonus Tablet

.Puntiamo in questo modo – afferma Zannini – ad estendere ulteriormente l’aiuto del bonus da 500 euro a 100mila nuclei familiari per l’accudimento dei figli sotto i 15 anni.

La Regione Campania in questa drammatica crisi punta a dare una mano in primo luogo ai soggetti maggiormente in difficoltà. A breve le graduatorie. Per il bando che si è chiuso il 7 maggio erano stati inizialmente stanziati 14 milioni di euro, ma a fronte delle 250mila domande arrivate sulla piattaforma dedicata, si è deciso di implementare con nuovi fondi. La Regione punta così a garantire il contributo a 100mila famiglie.