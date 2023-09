Zannini replica al Leghista Zinzi sull’abbattimento Immobile Abusivo a San Marcellino

Qualcuno ricordi al leghista Zinzi che il compito di un Parlamentare della

Repubblica (tanto più se si di maggioranza, come nel suo caso) non è certamente

quello di produrre demagogici comunicati stampa da salotto. Al contrario,

compito di un Parlamentare di Maggioranza è quello di proporre e far votare

leggi che possano risolvere in concreto problemi, come quello in cui è incorsa la

famiglia di San Marcellino”.

“Siamo, ormai, di fronte ad un evidente stato di confusione del mondo leghista casertano in

preda di una sorta di sindrome compulsiva che li porta a sfornare comunicati stampa

oggettivamente strampalati anzichè concrete risposte legislative nell’interesse dei cittadini e

dei casertani. Nello specifico, osservo come il leghista Zinzi, nei giorni scorsi, abbia chiesto

ad altri (in questo caso il Prefetto) di risolvere un dramma sociale che, in realtà, solo lui e la

sua maggioranza romana hanno la competenza e il potere di risolvere e che, ciò nonostante,

non affrontano e non provano a risolvere nemmeno in termini minimi. Davvero

paradossale!”

Lo dichiara Giovanni Zannini, consigliere regionale del gruppo De Luca Presidente, che poi

continua:

“Il leghista Zinzi – se vuole realmente dare un contributo concreto alla soluzione di questo

problema – faccia sua, e faccia approvare dal Parlamento romano (di cui fa parte), la

proposta di legge avanzata da De Luca su questa specifica materia. Diversamente, eviti di

speculare sul dramma della povera gente. Ricordo al Leghista Zinzi che ormai è passato un

anno da quando ricopre il ruolo di parlamentare di maggioranza e che sarebbe pure ora che

da Roma si producesse qualche risultato per la nostra provincia. Assistiamo, al contrario, a

intermittenti comunicati stampa privi di concretezza e tipici della dialettica di chi sta

all’opposizione dimenticando, evidentemente, di stare in maggioranza.

Caro leghista Zinzi, è arrivato il tempo di dare risposte e non paradossali richieste,

peraltro rivolte ad organi privi di competenza in materia (nel caso di specie la

Prefettura a cui lui ha inteso appellarsi evidentemente solo per cercare un titoletto sul

giornale).

Il comunicato stampa della Lega e di Zinzi sembra davvero scritto da un parlamentare di

opposizione, piuttosto che da uno di maggioranza. Ricordo a Zinzi che un rappresentante

della maggioranza di Governo, su questa materia, anziché chiedere al Prefetto di sospendere

un ordine di demolizione che il Prefetto non può sospendere (perchè la legge non glielo

consente) dovrebbe, al contrario, attivarsi e proporre, ad esempio, una veloce modifica

normativa da parte del Parlamento romano (unico competente in materia) per ridisciplinare

la materia sull’abusivismo edilizio e, nello specifico, la possibilità – come da sempre ha

proposto De Luca – di evitare gli abbattimenti a determinate condizioni (come quella che si

sta vivendo a San Marcellino)”, spiega Zannini.

“Sul punto voglio dare il mio contributo. Faccia sua (la Lega) l’intero contenuto della

proposta da sempre avanzata da De Luca su questa materia se vuole realmente dare un

contributo concreto alla soluzione di questo problema. Si preveda NORMATIVAMENTE

per i Comuni la facoltà, se essi lo riterranno, di valutare l'utilità sociale degli immobili. In

questo caso, si ipotizzi la requisizione degli alloggi e la loro acquisizione al patrimonio

pubblico. Si consenta al Comune di prevedere, poi, un uso sociale a favore di chi ha le

stesse condizioni di reddito previste per poter richiedere un alloggio popolare. Venga,

inoltre, consentita la definizione di piani di recupero da parte dei Comuni che comprendano

anche gli alloggi requisiti, in modo tale da mettere ordine sul piano urbanistico, e uscire

dal paradosso di questi decenni”, conclude il Presidente della VII Commissione permanente

Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania.