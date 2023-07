Zannini: UNO SCUOLABUS PER OGNI COMUNE SOTTO i 15 MILA ABITANTI, DELIBERATO IL BANDO

Nell’ambito delle azioni volte allo sviluppo ed al miglioramento dell’accesso ai servizi nel campo dell’istruzione, la Regione Campania ha destinato una quota delle risorse appostate sul POR FESR CAMPANIA 2021/2027 ad un bando di 10 milioni di euro destinato ai Comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per l’acquisto di mezzi da destinare al servizio di Scuolabus, individuando ACaMIR quale soggetto attuatore.

Un sostegno concreto per molti Comuni, soprattutto delle aree interne, che hanno esigue risorse del bilancio comunali da stanziare per l’acquisto dei suddetti vettori e che sono composti da numerose frazioni, con importanti nuclei abitativi, lontane da plessi scolastici, scuole che peraltro in alcuni casi sono localizzate addirittura nel territorio di altri enti comunali.

Grazie all’investimento regionale potranno invece così attivare il servizio di trasporto scolastico comunale, di grande importanza per facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e garantire alle famiglie un vettore sicuro e controllato per far raggiungere ai propri ragazzi le scuole del proprio territorio.