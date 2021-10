Zannini: “Zinzi 2 mesi fa stava sotto casa di Luserta a chiedere i voti e adesso fa la parte del nemico dei cavaioli? Siamo seri per favore “

Il consigliere Regionale Giovanni Zannini ha replicato alle recenti dichiarazioni di Giampiero Zinzi affermando quanto segue:

“Zinzi ha perso una occasione buona per stare zitto. Adesso il simpatico Giampy si improvvisa nemico delle cave. Davvero poco credibile e soprattutto arriva fuori tempo massimo. Evidentemente ignora che la regione (con una legge ) ha vietato nuove concessioni estrattive a caserta a partire dal lontano 2019. Le uniche attività oggi in atto sono state imposte dal Tar (dopo un diniego della regione) e afferiscono alla sola ricomposizione ambientare (sagomatura degli scaloni). Cose che il simpatico Giampy (come lo chiamano) dovrebbe ben sapere atteso che circa 2 mesi fa si presentò sotto casa di Antonio Luserta ad implorare sostegno elettorale per le amministrative. Ovviamente Luserta ebbe a rifiutarsi e Giampy decise di indossare i panni di un poco credibile nemico dei cavaioli quegli stessi cavaioli a cui la regione ha negato nuove concessioni a partire dal 2019. Evidentemente la foga elettorale lo porta ad affermazioni sconclusionate. Consigli a Giampy di chiarire cosa vuole fare per i casertani che certamente non hanno bisogno di un Sindaco in contrapposizione con la regione. Caserta ha bisogno di un sindaco che la amministri e non di un Sindaco che utilizzi per future campagne elettorali”