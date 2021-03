Zeppole di san Giuseppe per il covid hospital di Maddaloni

Maddaloni. Per il secondo anno consecutivo nessuna festa sarà possibile il 19 marzo, sul calendario san Giuseppe ma per tutti la festa del papà. E per il secondo anno al covid hospital si lavoro senza sosta a ritmo serrato per curare da questo virus terribile che continua a colpire senza pietà.

Quest’anno però un pizzico di dolcezza arriverà nelle corsie per degenti e personale sanitario. Grazie alla sensibilità di Angelo Masella, pasticciere maddalonese, che per quella data preparerà zeppole per tutti loro.

Come ha dichiarato anche attraverso il suo profilo social, è un piccolo gesto di ringraziamento a tutti gli operatori sanitari e di vicinanza a tutti i malati che stanno combattendo per questa malattia.

La categoria dei commercianti è una di quelle più in sofferenza, specie nel settore del bar e della ristorazione, ma questo non ha impedito di pensare a questa bella e semplice iniziativa come augurio, speranza e regalare un sorriso al gusto di crema e zucchero a velo.