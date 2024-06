ZES Unica: luci ed ombre sul nuovo strumento di sviluppo territoriale

Con lo scorso 12 giugno è scattata la possibilità, fino al 12 luglio, di chiedere all’Agenzia delle entrate il bonus per gli investimenti in beni strumentali nelle aree del Mezzogiorno interessate dalla ZES Unica. Dal 2024 il Governo Meloni ha deciso di unificare le otto Zes che esistono nel Meridione e che non hanno mai funzionato con regolarità. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona definita del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative o di quelle che andranno a insediarsi può beneficiare di speciali incentivi in relazione agli investimenti.I benefici principali consistono in esenzioni parziali o totali sui dazi o semplificazioni amministrative per gli investimenti. Ma le norme attuative emanate per l’attrazione di investimenti dall’esterno dell’area riguardante il credito d’imposta inducono a pensare che in realtà le finalità ultime dello strumento siano svilite. Infatti gli investimenti ammissibili sono quelli riguardanti l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive giá esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica e che devono mantenere la loro attività nella Zes unica per almeno 5 anni. Non si rivela pertanto davvero appetibile il vantaggio offerto dalla Zes unica che renderà piú competitivo il sistema imprenditoriale esistente smentendo però il vero obiettivo dello strumento. Adriano Giannola, presidente della SVIMEZ, ha espresso perplessità sull’efficacia della Zes unica per il Mezzogiorno. “Per le Zes, nel mondo, è fondamentale disporre di un’area esente dalle dogane in entrata e in uscita: difficile che ciò possa valere in tutto il Mezzogiorno: il Sud diventerebbe un soggetto terzo con regole totalmente diverse da quelle europee. In definitiva chiamare ZES un’area eterogenea a fiscalità differenziata è altra cosa da ciò che nel mondo si intende per Zone Economiche Speciali: aree a ridosso di porti, attrezzate con retroporti, interporti. Una entità territoriale ben definita attrezzata per diventare attrattiva per particolari motivi tra i quali emerge proprio quello legato all’esistenza di un porto. Pensiamo a Tangeri in Marocco. Puntare sulla fiscalità di vantaggio per tutto il Mezzogiorno espone al rischio di far rivivere lo spirito della vecchia politica assistenzialista”, conclude il Presidente Svimez. Così Eleno Mazzotta, Segretario Generale Nazionale di Federaziende, Confederazione nazionale delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei pensionati ha sottolineato i seguenti punti critici dello strumento ZES unica: l’eccessiva estensione della Zes (un’area di 20 milioni di persone) che azzera le peculiarità degli investimenti; l’accentramento nelle mani della Presidenza del Consiglio dei Ministri della cabina di regia della Zes Unica; l’aumento dell’importo minimo (da 200 mila euro in su), per i progetti di investimento che taglia fuori tutte le medie e piccole imprese; la scarsa dotazione finanziaria (sono insufficienti gli 1,8 miliardi di euro stanziati dal Governo per il primo anno). “Stiamo assistendo a un commissariamento del Sud e di tutte le sue istituzioni – sostiene Mazzotta – con un nuovo centralismo che, da un lato, concede un’autonomia differenziata al Nord, ossia alla parte più ricca del Paese, alla quale si permette di andare avanti da sola mantenendo i soldi che produce e nel mentre si realizza una scatola vuota denominata ZES Unica completamente priva di copertura finanziaria e con una dotazione di personale (circa 60 unità) insufficiente a garantire le agevolazioni previste e il buon andamento della pubblica amministrazione”. Secondo alcuni l’operazione ZES unica ha soddisfatto solo l’aspirazione del ministro di accentrare il più presto possibile nelle proprie mani tutte le procedure relazionali con le imprese e decisionali riferite a nuovi investimenti al Sud.