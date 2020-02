Zito:” Clima troppo negativo”. GinestrA:” Ci abbiamo provato fino alla fine, ma purtroppo la palla di entrare non ne vuole sapere”

Queste le parole in conferenza stampa di Antonio Zito:” Noi in campo abbiamo dato tutto per cercare di portare a casa i 3 punti. Purtroppo anche il clima non ci aiuta, per un ragazzo giovane essere fischiato non appena tocca palla non è facile. Ultimamente vedo troppo negatività nonostante tutto sommato la situazione non sia così tragica”. Queste invece le parole di mister Ginestra:” Abbiamo cercato in tutti i modi di vincere la partita, purtroppo però nei ultimi tempi sembra che anche la fortuna ci abbiamo abbandonato. Sinceramente non ho mai visto fischiare una squadra a fine primo tempo, bisognerebbe prima far giocare tutta la partita e magari dopo se il risultato è negativo fischiare”