zona Castellone a Sant’Arpino vittima di sversamenti illeciti di rifiuti

Vittima di sversamenti illeciti di rifiuti è ancora una volta la zona Castellone a Sant’Arpino. Le aiuole poste all’ingresso del parco a via Virgilio, sono di nuovo piene di erba incolta e di alcune buste di rifiuti , per non parlare delle buste di spazzatura che sono state sversate in altri ingressi.

“È un bruttissimo messaggio di inciviltà. Il parco è frequentato da moltissimi bambini e persone adulte, dovrebbero essere fiore all’occhiello della nostra comunità vista anche la difficoltà a tenere aperti altri parchi – ha affermato Aniello Di Santillo (Volt Italia) – Spero venga rimosso tutto al più presto.

Non possiamo assistere impassibili a tutto ciò, abbiamo bisogno di azioni risolutive affinché chi commette tali gesti venga punito. La periferia di Sant’Arpino è purtroppo ancora afflitta dagli stessi problemi, l’inciviltà e la delinquenza vanno combattute. Ogni giorno mi arrivano segnalazioni su diverse problematiche dai residenti, nel mio piccolo farò il mio meglio per cercare di risolverle. Chiunque può contattarmi sui miei canali social. La periferia di Sant’Arpino, ogni zona, merita la dovuta attenzione ed io mi impegnerò affinché ogni voce venga ascoltata”