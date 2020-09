Zona industriale di Teverola: vasto incendio in un deposito giudiziario

TEVEROLA – Sono in corso di accertamento le cause dell’ incendio avvenuto presso il deposito giudiziario Marino nella zona industriale di Aversa Nord, tra Carinaro e Teverola. Più di 40 le autovetture andate distrutte nel rogo che, nella notte, ha interessato sia quelle presenti nel piazzale sia quelle custodite nel deposito di circa 2.000 metri quadrati. Intervenute sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta, di cui una dalla sede centrale di Caserta e le altre dai distaccamenti di Aversa, Marcianise e Teano. I vigili hanno lavorato per ore, per impedire alle fiamme di farsi strada verso altre autovetture all’interno del deposito e i capannoni adiacenti, data la presenza di attività industriali nella zona.

Le operazioni di spegnimento, data la vastità raggiunta dal rogo, si sono poi avvalse del supporto della sede centrale del Comando ,che ha provveduto ad inviare due autobotti, un carro autoprotettori ed un’autoscala.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Teverola, coordinati dalla compagnia di Aversa, giunti successivamente per avviare le indagini.