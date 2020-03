ZTL a Capua. Nocerino: “Amministrazione cieca, sorda e indifferente!”

CAPUA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa dei Consiglieri comunali di minoranza: “Stamattina, con i lavori in corso per il cambio della segnaletica nel centro storico, l’amministrazione comunale ha dato avvio alla realizzazione della ZTL oggetto della delibera di Giunta Comunale n. 27 dell’ 08/10/2019. Saranno i commercianti di Capua a pagare il prezzo più alto di questa infelice scelta, al deserto che già caratterizza le strade della nostra città seguirà il TOTALE DECLINO.

Non si comprende come questa amministrazione sia così CIECA, SORDA ma ancor peggio INDIFFERENTE: -cieca nel non vedere le nostre strade deserte e le attività chiudere una dopo l’altra; -sorda verso le voci di chi, come noi consiglieri di minoranza, si è sempre opposto, dal principio, a questo strumento della ZTL; -Indifferente verso una categoria di importanza vitale per la nostra città. I commercianti andavano coinvolti nell’iter procedimentale che ha poi portato all’adozione della ZTL.

SIAMO STANCHI DI SCELTE OLIGARCHICHE ED INOPPORTUNE!! Esprimiamo piena solidarietà ai commercianti ed al dimissionario Presidente della Consulta, Di GIANNI, persona che più volte ha dimostrato interesse ed abnegazione non solo per la categoria di appartenenza ma per l’intera città.

Invitiamo il Sindaco, la Giunta ed i consiglieri di Maggioranza tutti a “scendere” dal Palazzo comunale per incontrare, tra le strade, i commercianti ed i cittadini tutti!! F.to I consiglieri di minoranza: DI RIENZO, NOCERINO, RAGOZZINO, VEGLIANTE”.