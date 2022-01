ZTL si attiva nella fascia oraria sbagliata

Malfunzionamento elettronico a Santa Maria Capua Vetere dove ,nei pressi dell’anfiteatro campano,a causa di un problema tecnico del server centrale, il monitor indicava l’attivazione della Zlt, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 23:30; ed in contrasto, dunque, con le disposizioni vigenti, che prevedono l’attivazione della zona a traffico limitato, dal lunedì al giovedì, a partire dalle ore 23:30. Un incidente che crea non pochi disagi, dal momento che potrebbero pervenire multe ai malcapitati, pur non avendo questi ultimi commesso alcuna infrazione.

In virtù di ciò, viene fatto avviso alla cittadinanza che eventuali sanzioni elevate a carico degli automobilisti, che non hanno osservato la fascia oraria, inesattamente apparsa sul display, sono da ritenersi non valide.

Si comunica altresì che, salvo ulteriori problematiche, il monitor entrerà regolarmente in funzione questa sera con il nuovo orario.