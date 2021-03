Zuffa tra extracomunitari si trasforma in maxi rissa oltre l’orario di coprifuoco

Parete. Dieci persone, tutte rigorosamente senza mascherina,hanno dato origine ad una maxi rissa che ha obbligato alcuni residenti ad avvisare immediatamente le forze dell’ordine.

L’episodio increscioso si è verificato all’esterno di un bar sito nel comune di Parete. La rissa sarebbe scaturita da un banale diverbio nato in un gruppo di facinorosi extracomunitari e successivamente degenerato in calci, schiaffi e pugni.

A peggiorare la situazione anche la partecipazione di altri extracomunitari, provenienti da un bar poco distante da quello in cui la rissa ha avuto inizio.

Il gruppo si è dileguato solo all’arrivo delle pattuglie dei carabinieri che,al momento, sono riusciti ad identificare cinque persone, alcune delle quali condotte in caserma per essere interrogate. I tafferugli si sono protratti in un arco di tempo che supera l’orario consentito,mettendo in evidenza l’inadeguatezza dei controlli nel prevenire episodi socialmente riprorevoli e violativi di tutti i protocolli anticovid.