10.000€ A CASALUCE PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA!

Casaluce– Abbiamo ottenuto 10.000€ – dichiara l’assessore Valentina Sorrentino-per attività di comunicazione locale sulla raccolta differenziata, attraverso il bando relativo all’accordo quadro Anci-Conai.

“Questo contributo dovrà essere finalizzato, in particolare, a indurre cittadini, scuole e utenze non domestiche a comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti urbani e a far comprendere le potenzialità del loro riciclaggio e riutilizzo

La raccolta differenziata, l’educazione ambientale e il controllo del territorio non sono capricci di questa amministrazione. La raccolta differenziata è un segnale di civiltà e di rispetto verso l’ambiente, è la strada per non sperperare soldi e, di conseguenza, avere negli anni una tassa sui rifiuti sempre più bassa e maggiori servizi. Da ottobre 2021 (ovvero dall’inizio dell’amministrazione Luongo) ad oggi abbiamo risparmiato ben 200.000€ solo per lo smaltimento del secco indifferenziato.

Nonostante la situazione ereditata e le non poche difficoltà, proseguiamo – con pazienza, costanza e spirito di servizio – su questa strada per ripristinare la normalità e raccogliere nei prossimi anni meravigliosi frutti”