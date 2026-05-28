COMUNICATO SINDACALE FIM FIOM UILM FAILMS: Verifica Piano Industriale TMA

Nella giornata del 27 maggio 2026 si è svolto l’incontro di aggiornamento e verifica tra la Direzione aziendale di TMA, le Organizzazioni territoriali e la RSU, finalizzato ad analizzare lo stato di avanzamento del Piano Industriale, l’andamento occupazionale, l’utilizzo della CIGS e le prospettive produttive del sito.

Nel corso del confronto l’azienda ha comunicato l’anticipo del piano di investimenti complessivo pari a 12 milioni di euro, inizialmente previsto nell’arco di tre anni, attraverso una concentrazione delle risorse nei primi due anni: 7 milioni di euro nel corso del 2026 e 5 milioni di euro nel 2027.

Una scelta che, secondo quanto dichiarato dall’azienda, punta ad accelerare il percorso di consolidamento industriale del sito attraverso investimenti tecnologici, rafforzamento produttivo e acquisizione di nuove attività.

Durante l’incontro è stato inoltre confermato : il consolidamento delle attività produttive già presenti, il completamento delle principali certificazioni aziendali, Il’avanzamento del percorso di autonomia gestionale

e informatica e l’acquisizione di nuove commesse, compreso il potenziamento operativo di un importante cliente istituzionale.

Le Organizzazioni territoriali e la RSU, pur prendendo atto degli elementi emersi nel corso dell’incontro e dei segnali di miglioramento illustrati dall’azienda, ritengono necessario mantenere alta l’attenzione sull’intero

percorso di rilancio industriale e occupazionale del sito.

Per il Sindacato, infatti, i risultati produttivi ed economici dovranno tradursi concretamente in: piena tutela occupationale, progressiva riduzione degli ammortizatori sociali, salvaguardia del salario, piena valorizzazione delle professionalità presenti nel sito, prospettive industriali stabili e durature per tutte le lavoratrici e i lavoratori.

Resta pertanto fondamentale proseguire il confronto sindacale attraverso verifiche periodiche sull’andamento reale dei volumi produttivi, delle commesse, degli investimenti annunciati e delle ricadute occupazionali

concrete.

Le Organizzazioni territoriali e la RSU continueranno a monitorare con attenzione tutte le fasi del Piano Industriale, affinché il percorso avviato produca risultati concreti e duraturi per il sito produttivo e per tutte le lavoratrici e dei lavoratori.

Segreterie Prov.Caserta FIM FIOM UILM FAILMS ed RSU TMA