Napoli, scelto il dopo Conte: Massimiliano Allegri a un passo dalla panchina azzurra

Dopo giorni di contatti, incontri e valutazioni, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe raggiunto l’accordo con il tecnico livornese, pronto a raccogliere l’eredità di Antonio Conte sulla panchina partenopea.

Secondo le ultime indiscrezioni, manca ormai soltanto l’ufficialità. Allegri firmerà un contratto biennale e guiderà il Napoli nella prossima stagione, con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Le parti avrebbero già trovato un’intesa totale, restano solo da definire gli ultimi dettagli burocratici.

La scelta di De Laurentiis è arrivata dopo un vero e proprio duello con Vincenzo Italiano, altro nome fortemente seguito dal club azzurro. Alla fine, però, l’esperienza internazionale e il palmarès di Allegri hanno convinto la dirigenza napoletana.

Per Allegri si tratterebbe di una nuova grande sfida in Serie A. L’ex tecnico di Juventus e Milan arriva a Napoli con il compito di aprire un nuovo ciclo vincente, in una piazza calda e ambiziosa che vuole continuare a lottare per lo scudetto e per la Champions League.

Nelle ultime ore, Allegri è stato intercettato a Pescara durante il Premio Galeone, evitando però dichiarazioni ufficiali sul suo futuro: “Non è il momento di parlare”, ha detto ai cronisti. Ma ormai la direzione sembra tracciata.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre il Napoli inizia già a programmare il mercato estivo insieme al nuovo allenatore.

I tifosi azzurri attendono con “entusiasmo” l’inizio dell’era Allegri.