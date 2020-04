168° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato commemorato anche a Napoli

NAPOLI – A Napoli il Questore Alessandro GIULIANO ed il Prefetto Marco VALENTINI hanno accompagnato la deposizione della corona dinanzi alla lapide commemorativa delle donne e degli uomini della Polizia di Stato caduti nell’adempimento del Dovere, alla presenza di una rappresentanza di Funzionari ed operatori della Questura di Napoli, che hanno partecipato alla celebrazione nell’assoluto rispetto delle norme di distanziamento sociale imposte per salvaguardare la salute di tutti. A tutti i caduti della Polizia di Stato ed ai loro familiari va il commosso ringraziamento del Questore, dei Funzionari e di tutti i poliziotti della Questura di Napoli.

Report dal 1°aprile 2019 al 31 marzo 2020 della Questura di Napoli

Ordinanze per servizi di ordine e sicurezza pubblica; 4015

Equipaggi impiegati in servizi di controllo del territorio (nel solo capoluogo); 41.489

Persone denunciate; 9.705

Persone arrestate; 1.837

Controlli effettuati; 254.694

Persone; 424.484

Veicoli; 197.201

Misure di prevenzione e sicurezza personali

Avvisi orali; 453

Persone proposte per la sorv. spec. semplice; 33

Persone proposte per la sorv. spec. antimafia; 16

Provvedimenti D.A.S.P.O. emessi; 170 di cui “fuori contesto”; 53

Provvedimenti D.AC.UR. emessi; 213

Ammonimenti emessi ai sensi art.3 L.119/2013 (per casi di violenza domestica); 161

Ammonimenti emessi ai sensi art. 8 L.38/2009 (atti persecutori); 3

Misure di prevenzione patrimoniali

Proposte di sequestro beni depositate; 17

Sequestri di beni eseguiti; 7

Valore dei beni confiscati (milioni di euro); 0,993189

Confische dei beni eseguite *; 3

Valore dei beni confiscati (milioni di euro) *; 13,9775 *Riferito a beni già sottoposti a sequestro anno corrente e/o anni pregressi

Sequestri di armi

Armi da fuoco; 240

Armi bianche; 264

Munizioni; 5.378

Sequestri di droga

Cocaina; Kg. 16,602

Eroina; Kg. 12,561

Hashish; Kg. 150,245

Canapa indiana; Kg. 67,648

Marijuana; Kg. 29,033

Sequestri di tabacchi lavorati esteri; Kg. 1.677,655

Passaporti rilasciati; 67.282

Autorizzazioni per porto di fucile per uso caccia; 2057

Autorizzazioni per porto di fucile per tiro al volo; 3370

Ritiro cautelativo di armi e/o materiale esplodente; 68

Revoca di licenze per porto di fucile; 77

Rigetto di istanze di porto di fucile; 135

Provvedimenti di sospensione di licenze di pubblici esercizi ex art.100 TULPS; 16

Permessi di soggiorno acquisiti; 44438

Permessi di soggiorno consegnati; 36502

Richieste di asilo politico; 1371

Extracomunitari espulsi e/o muniti di ordine del Questore; 218

Extracomunitari accompagnati alla frontiera; 156

POLIZIA SCIENTIFICA

Sopralluoghi; 1983

Servizi di O.P.; 1708

Persone foto segnalate; 4575

Campioni di droga analizzati; 3450

Campioni biologici analizzati; 845

POLIZIA POSTALE

Reati denunciati all’A.G.; 5409

Persone indagate in stato di libertà; 550

Persone arrestate; 12

POLIZIA STRADALE

Infrazioni; 46295

Soccorsi effettuati; 2877

Persone indagate in stato di libertà; 525

Persone arrestate; 14

POLIZIA FERROVIARIA

Persone identificate; 124.443

Treni scortati; 1642

Persone indagate in stato di libertà ; 401

Persone arrestate; 126

POLIZIA DI FRONTIERA MARITTIMA

Passeggeri controllati in entrata/uscita; 448.305

POLIZIA DI FRONTIERA AEREA

Passeggeri controllati in entrata/uscita; 3.461.996