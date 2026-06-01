Alla Feltrinelli il testo di Emiliano Brancaccio: la mobilitazione dell’intelligenza collettiva contro l’egemonia del capitalismo predatorio

L’11 giugno alle ore 18.00 presso la libreria La Feltrinelli a Caserta, si terrà la presentazione dell’ultimo lavoro del professore di economia politica Emiliano Brancaccio, “Libercomunismo”.

Con l’autore dialogherà Gianpiero Laurenzano (Progetto Me-Ti), introdurrà Massimo Sgroi, scrittore.

Il libro, frutto di una ricerca scientifica sull’attuale struttura del capitale, eppure dal taglio divulgativo, con richiami filosofici ed echi letterari, porta alla luce la tendenza del nostro tempo. Ciò che spiega, tenendolo insieme, quanto osserviamo sentendoci inermi: l’addensarsi minaccioso delle nubi della guerra, l’autoritarismo crescente, la violenza spregiudicata contro i più deboli, la devastazione ambientale, la crisi dello stesso progresso scientifico.

Siamo, cioè, di fronte ad una estrema ed inedita centralizzazione del capitale in pochissime mani, che ha svuotato lo stesso concetto di concorrenza dell’economia classica e ha reso palese l’incompatibiltà del capitalismo con la democrazia. Dallo shock di questa scoperta emerge che la tanto vituperata pianificazione collettiva diventa l’antidoto necessario alla catastrofe di un capitalismo alla deriva. Unica garanzia per restiturici le libertà individuali che stiamo irrimediabilmente perdendo e per dare ad esse una nuova, inedita, possibilità.

Nelle pagine di “Libercomunismo” non troveremo ricette pronte, bensì una traccia per un cammino tanto urgente e necessario, quanto non scontato.

‘Nel mare di sangue della storia siamo già tornati a sguazzare. Eppure l’immersione è stata lenta a sufficienza per indurci all’abitudine. Per non dormire, per non morire abbiamo allora bisogno di coraggio.’