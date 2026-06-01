Claudio Baglioni, rinviato al 2027 il GrandTour “La vita è adesso”: stop per una polmonite interstiziale acuta

La decisione è stata presa a seguito delle condizioni di salute dell’artista, colpito da una polmonite interstiziale acuta.

La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, suscitando grande preoccupazione tra i fan che attendevano il ritorno dal vivo del cantautore romano. I concerti previsti per il 2025 e il 2026 saranno quindi riprogrammati nel 2027, consentendo a Baglioni di affrontare il necessario percorso di cure e recupero.

Secondo quanto comunicato, le condizioni dell’artista richiedono un periodo di riposo e di monitoraggio medico incompatibile con gli impegni di una tournée di grandi dimensioni. La scelta di rinviare l’intero progetto è stata presa in via precauzionale, con l’obiettivo di garantire il pieno recupero del cantante prima del ritorno sulle scene.

Il “GrandTour La vita è adesso” rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della musica italiana, ispirato all’album che nel 1985 segnò una tappa fondamentale nella carriera di Baglioni e nella storia della discografia nazionale.

Il tour avrebbe dovuto attraversare alcune delle location più suggestive del Paese, partendo dalla cornice unica di Piazza San Marco.

Nelle prossime settimane gli organizzatori forniranno ulteriori dettagli sulle nuove date e sulle modalità di validità o eventuale rimborso dei biglietti già acquistati.

Intanto, dal mondo della musica e dai numerosi fan sono arrivati messaggi di affetto e sostegno all’artista, con l’augurio di una pronta guarigione e di un ritorno sul palco nel più breve tempo possibile.