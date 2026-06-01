Cinema, cultura e grandi ospiti: Pompei accende i riflettori sulla settima arte

POMPEI – Una settimana dedicata al cinema, al dialogo culturale e alla valorizzazione del territorio. Dal 1° al 6 giugno il Festival Internazionale del Cinema di Pompei trasformerà il MaxiMall Pompeii e il Cinema Nexus in un punto d’incontro per registi, attori, autori e appassionati della settima arte.

La manifestazione proporrà proiezioni di lungometraggi e cortometraggi provenienti dall’Italia e dall’estero, incontri con protagonisti del mondo della cultura e momenti di approfondimento dedicati al rapporto tra cinema, letteratura, informazione e società. Tra gli ospiti attesi figurano Enrico Vanzina, Maurizio De Giovanni e numerosi esponenti del panorama artistico nazionale.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai giovani, con la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti nell’ambito dei progetti scolastici collegati al festival. Un’occasione per avvicinare le nuove generazioni al linguaggio cinematografico e alla produzione audiovisiva.

La serata conclusiva sarà dedicata alle premiazioni delle opere in concorso e all’assegnazione dei riconoscimenti alla carriera, celebrando figure che hanno contribuito in modo significativo alla storia dello spettacolo italiano.

L’iniziativa conferma la volontà di rafforzare il legame tra cultura e territorio, utilizzando il cinema come strumento di confronto, memoria e promozione delle identità locali in un contesto dal forte valore storico e simbolico come quello dell’area pompeiana.

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