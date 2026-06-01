Tragedia al Centro Direzionale di Napoli: trovata morta una giovane donna, indagini in corso

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il ritrovamento sarebbe avvenuto nell’area dei grattacieli del complesso direzionale. Le forze dell’ordine hanno immediatamente transennato la zona per consentire i rilievi tecnici e avviare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dei fatti.

Nelle stesse ore cresceva la preoccupazione per la scomparsa di Immacolata Panico, 22 anni, originaria di Pomigliano d’Arco, della quale non si avevano più notizie dalla mattina di domenica 31 maggio. Diverse fonti locali riferiscono che il corpo rinvenuto potrebbe appartenere proprio alla giovane, anche se gli investigatori stanno completando tutte le verifiche del caso.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale, che stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per chiarire le circostanze della tragedia. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, vi sarebbe quella di un gesto volontario, ma nessuna conclusione definitiva è stata ancora ufficialmente comunicata.

La notizia ha suscitato profonda commozione tra i cittadini e nelle comunità di Napoli e Pomigliano d’Arco, dove nelle ultime ore familiari e amici della ragazza avevano lanciato numerosi appelli sui social nella speranza di ritrovarla.

Si attendono ulteriori sviluppi dalle attività investigative e dagli eventuali esiti degli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.