Arrestato uomo di Capua per il “Cavallo di ritorno”

CAPUA – Emessa ed eseguita l’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di F.V., uomo 37enne di Capua, accusato di aver rubato al titolare di un noto negozio di Caserta un cellulare. Stando alla ricostruzione della dinamica, F.V. avrebbe prima sottratto il telefono del commerciante e poi gli avrebbe chiesto 50 euro per la restituzione dello stesso. Sfortunatamente per F.V. il “cavallo di ritorno” non è andato a buon fine in quanto il commerciante lo ha denunciato e non c’è voluto molto all’arresto di F.V.