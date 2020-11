Covid-19 . Supporto psicologico per alunni e famiglie

Una buona notizia per la scuola che in questo momento vive la complessità della didattica a distanza. Si tratta di una iniziativa finalizzata ad aiutare psicologicamente alunni e famiglie in questo delicato periodo di emergenza Covid-19.

Il Ministero dell’Istruzione- Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ha siglato un Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi contenente le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche.

Di seguito il documento integrale.

Oggetto: Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche.

Si trasmette in allegato alla presente il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Il Protocollo ha l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e

docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio

e/o malessere psico-fisico.

Nell’ottica di consentire a ciascuna Istituzione scolastica di attivare i servizi di supporto psicologico, sulla

base delle proprie specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate nell’ambito della propria

autonomia, con la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 è stata assegnata a ciascuna Istituzione

scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00,

determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi,

l’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale.

Come già indicato nella suddetta nota, solo nel caso in cui le Istituzioni scolastiche abbiano già attivato

servizi di supporto psicologico con risorse proprie, e non ritengano necessario utilizzarli per l’integrazione ed

il potenziamento dei servizi medesimi, la suddetta risorsa finanziaria potrà essere utilizzata per altri servizi di

assistenza medico-specialistica (ad esempio, il medico competente).

L’attivazione del servizio di supporto psicologico nel periodo settembre – dicembre 2020, per un impegno

non inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata con un apposito

monitoraggio che sarà rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, sarà condizione necessaria per la conseguente

Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e

strumentali

assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 nell’esercizio finanziario successivo per garantire la prosecuzione del medesimo servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio – giugno 2021.

Come definito dal Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi l’individuazione del

professionista psicologo avverrà tramite apposito Bando pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica,

secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La selezione degli psicologi dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e condizioni di partecipazione

indicati all’art. 2.2 del Protocollo:

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito

scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni

formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;

b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire

rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il

personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali

prestano il supporto psicologico;

c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica.

Per ogni ulteriore informazione che si rendesse necessaria ai fini dell’attivazione del supporto psicologico,

sono a disposizione gli uffici della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie e l’Help Desk

Amministrativo Contabile (HDAC) tramite il portale SIDI.