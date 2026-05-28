San Nicola la Strada. Torna la 10km, 800 gli atleti al via.

A San Nicola la Strada, comune alle porte della città di Caserta, martedì 2 giugno, con partenza alle ore 8.30, prenderà il via la corsa su strada che nel 2026 festeggia la XXII edizione. La gara si svilupperà lungo le strade del centro cittadino, con partenza e arrivo presso il Palazzo Borbonico, sede anche della presentazione ufficiale dell’appuntamento agonistico organizzato sotto l’egida della FIDAL. Pietro Maienza, presidente dell’Atletica San Nicola, ha illustrato il programma della consolidata kermesse sportiva predisposto per questa edizione 2026. Maienza ha inoltre voluto sottolineare il valore della medaglia celebrativa dedicata al Santo Patrono, simbolo della manifestazione sannicolese. Al tavolo dei relatori erano presenti il presidente FIDAL Campania Bruno Fabozzi, l’ex atleta Gennaro Varrella e la giovane mezzofondista Alessandra Falco. I relatori hanno condiviso aneddoti e messaggi di auguri per la buona riuscita della manifestazione e per il raggiungimento dei successi personali da parte di tutti i partecipanti. Subito dopo si è svolto l’annunciato convegno dal titolo: “Il Running: l’equilibrio tra benessere e infortunio”. Vedi meno