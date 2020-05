23enne senegalese di San Nicola la Strada manda all’ospedale titolare deposito mezzi pesanti

SAN NICOLA LA STRADA – I Carabinieri della Stazione di Maddaloni, hanno tratto in arresto per lesioni e minacce aggravate B.A., senegalese cl. 97, residente in San Nicola La Strada.

L’uomo, nella mattinata di giovedì, 14 maggio 2020, presso il deposito di mezzi pesanti di una ditta di autotrasporti del luogo, a seguito di diverbio scaturito per futili motivi, armato di coltello a lama appuntita e martello di grosse dimensioni, ha minacciato di morte ed aggredito il titolare della ditta che, sottoposto a cure mediche, ha ottenuto una prognosi di gg. 10 s.c.. L’aggressore è stato sottoposto agli arresti domiciliari a San Nicola la Strada.