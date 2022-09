Maddaloni, Concerto Classico napoletano per soli, coro e orchestra il 17 settembre

MADDALONI (Caserta) – Con gli ultimi scorci d’estate proseguono le iniziative culturali maddalonesi e dell’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta”. Il sodalizio maddalonese è noto negli ultimi tempi anche per l’istituzione della Biblioteca Culturale “A. Barchetta” (classificata con codice ISIL IT-CE0190 e SBN CAMA3, in Via Marotta 48 a Maddaloni – link ICCU – Anagrafe delle Biblioteche Italiane ) che convive con la sezione “Archivistica” e “Museale” dello stesso sodalizio.