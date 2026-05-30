Napoli Est, a Ponticelli la scienza diventa laboratorio di comunità

NAPOLI – Due giornate dedicate ai giovani, alla scuola e all’innovazione animeranno il Centro polifunzionale “Ciro Colonna” di Ponticelli il 4 e 5 giugno 2026 con “Un anno a scuola – Napoli Est”, evento conclusivo del progetto S.T.E.M. promosso dall’associazione Maestri di Strada insieme a Coop. NuReCo, associazione Trerrote e consorzio STRESS Scarl, con il sostegno del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale. Negli spazi dell’ex scuola di via Curzio Malaparte saranno allestiti stand, mostre e laboratori aperti al pubblico per raccontare il lavoro svolto durante l’anno scolastico nelle scuole della VI Municipalità. Protagonisti saranno gli studenti degli istituti comprensivi Porchiano-Bordiga, Toti-Borsi-Giurleo, Aldo Moro e Barbato-Marino-Santa Rosa, insieme agli istituti superiori Archimede e Sannino-De Cillis. Le attività spazieranno dai laboratori di content creating con proiezioni video realizzate dagli studenti, fino agli spazi dedicati alla stampa 3D, all’informatica e alla sostenibilità ambientale. Ampio spazio anche ai percorsi di orientamento, empowerment e alle esperienze di teatroeducazione, musica e arte. “L’obiettivo è restituire ai ragazzi e alla comunità il senso del lavoro educativo svolto durante l’anno”, spiega Alice Ruffa, referente del progetto per Maestri di Strada. “I laboratori STEM diventano strumenti per intrecciare competenze disciplinari, crescita personale e inclusione”. Il progetto S.T.E.M. punta infatti ad avvicinare i giovani alle discipline scientifiche attraverso attività pratiche e innovative come stampa 3D, chimica, fisica e ingegneria civile per la sostenibilità ambientale, rendendo la scienza più accessibile e coinvolgente per le nuove generazioni.